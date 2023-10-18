Талалаев — о победе «Химок» над «Уфой»: они заставили нас играть в вязкий футбол

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России с «Уфой» (1:0) получился вязким из‑за действий соперника.

«Обыграли серьёзного соперника, готовились с полной отдачей. Сначала хотели сделать восемь изменений в составе, но сделали только шесть в сравнении с последними двумя играми. Отдали дань уважения сопернику. Футболистов «Уфы» знали хорошо. Поэтому не рискнули дать шанс молодёжи, которую планировали наиграть.

Первый тайм смотрел с трибуны — мне игра не понравилась. Не люблю, когда моя команда не создаёт моменты у чужих ворот. Поле перерыва внесли коррективы, стало больше моментов у ворот соперника, но и у наших ворот было опасно. Думаю, болельщикам не понравилась игра, но это заслуга соперника. Они заставили играть нас в вязкий футбол. Мало индивидуальных действий.

Ребят поблагодарил за самоотдачу. Они чётко понимают, что Кубок — трофей, но мы идём шаг за шагом. Идём к тому, чтобы с любым соперником доминировать на поле.

Какая цель у «Химок» в Кубке России? Выигрывать в каждом матче. Следующей задачей будет обыграть команду, которая достанется нам на жеребьёвке в пятницу, 20 октября. Это наши текущие задачи», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».