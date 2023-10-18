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Министр внутренних дел Франции обвинил Бензема в связях с террористической организацией

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема в связях с террористической организацией.

«Все мы знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами» (организация запрещена в России)», — приводит слова Дарманена Marca.

Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

Ранее бывший игрок лондонского «Арсенала», мадридского «Реала» и сборной Германии Месут Озил тоже выступил в поддержку Палестины в начавшемся конфликте с Израилем, а также призвал обе стороны конфликта прекратить военные действия.