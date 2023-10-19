Деку: возвращение Месси в «Барселону» было бы потрясающим, но он счастлив в США

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Я дружу с Лео уже долгое время. Вопрос о его переезде в Соединенные Штаты планировался уже давно. Он давно упоминал об этой идее.

Что изменилось, так это те два года в «ПСЖ», которые, возможно, должны были быть двумя годами в «Барселоне». Я не участвовал в переговорах. Очевидно, что Месси – один из самых больших кумиров в истории клуба. Сейчас он счастлив, и это то, к чему, я думаю, он должен был стремиться в своей карьере.

Возвращение в «Барселону» было бы чем-то потрясающим, потому что он лучший игрок в истории, но все сложилось именно так, и вы можете видеть, что он счастлив. Это важнее всего», – приводит слова Деку Marca.

Месси перешёл в «Интер Майами» из ПСЖ в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает Месси в € 35 млн.

В нынешнем сезоне 36-летний аргентинец сыграл 13 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.