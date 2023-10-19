«Друзья подумали, что это фотошоп». Бразилец Тормена поделился впечатлениями от жизни в РФ

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился впечатлениями от жизни в России. Он заявил, что ему понравилось в новой стране, а также отметил высокий уровень инфраструктуры клуба и города.

«Как прошло первое время в новой стране? Всё прошло хорошо, уже смог адаптироваться в клубе. Меня здорово встретили, а в клубе всё на высочайшем уровне. Я думаю, это помогло мне быстрее привыкнуть ко всему. Хочется сразу отметить, что мне за это время очень понравилась Россия.

Я ещё не застал русской зимы? Ха-ха, да! Я жду, когда придёт зима. Говорят, что у вас в стране очень холодно, хотя в Краснодаре ситуация получше. На самом деле самое сложное в моей адаптации сейчас – это быть вдали от семьи. У нас три месяца назад родился сын, и жена пока что с ним в Браге. Но, как только они приедут, всё станет ещё лучше.

Успел ли оценить парк рядом со стадионом «Краснодара»? Да, это очень красивое место. Некоторые мои друзья из Бразилии, увидев фотографии парка, подумали, что это фотошоп. Они не могут поверить, что здесь может быть так красиво прямо у стадиона», — приводит слова Витора Тормены Metaratings.