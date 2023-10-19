Тормена: был интерес из Турции, но я выбрал Россию. Политика не должна мешать футболу

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о своём переезде в Россию. Футболист заявил, что им интересовались турецкие клубы, а также подчеркнул, что не обращает внимания на политическое давление.

«Это правда, что ко мне проявляли интерес некоторые команды из Турции, но решение переехать в Россию я принял вместе со своей командой и семьёй. «Краснодар» – молодой клуб, который уже проделал огромную работу. Не у всех клубов в мире есть такая база, как у «Краснодара», а стадион и болельщики вообще занимают особое место. Желание вписать своё имя в историю такого амбициозного клуба, как «Краснодар», стало для меня ключевым.

Я много думал, советовался с семьёй. Облегчило решение то, что я разговаривал с представителями «Краснодара», с Кайо, который уехал из Португалии в Россию, и с другими игроками, выступающими в российских клубах. Ещё много хорошего рассказал форвард «Урала» Шеттине, с которым я играл в «Браге».

Критиковали ли мой трансфер по политическим причинам? Я не очень обращаю внимание на такие вещи. Это политические проблемы, которые не должны мешать футболу. Я больше думал о том, что мы можем выигрывать титулы. Это же классно – пытаться вписать своё имя в историю клуба», — приводит слова Витора Тормены Metaratings.