Наумов: в «Локо» много игроков, достойных вызова в сборную, а в «Зените» некого взять

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высоко оценил политику железнодорожников, в рамках которой клуб делает упор на развитие российских футболистов. По его мнению, большое количество игроков «Локомотива» в сборной России — комплимент для команды.

«Столько игроков «Локомотива» в сборной — это, конечно, комплимент в сторону команды. Качественные покупки Пиняева, Глушенкова, возвращение Сильянова — всё это позволило укрепить команду российскими футболистами. Поэтому неслучайно, что в сборной игроки «Локомотива» представлены в наибольшем количестве. Заметно, что клуб в последнее время ориентируется на российских футболистов — и это правильно.

Для любого владельца клуба вызов игроков из его команды в сборную — большой плюс. Во-первых, это работа на рынок, где можно хорошо засветить игрока. Во-вторых, это престиж клуба. В «Локомотиве» достаточно игроков в хорошей форме, которые достойны вызова в сборную. А в том же «Зените» некого взять. Российские футболисты там получают слишком мало игровой практики. Мостовой был травмирован, Ерохина вообще включили в заявку второй команды. Карпин же видит, кто находится в игровом тонусе, а кто – нет», — приводит слова Наумова Legalbet.