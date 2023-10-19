Гранат: Черчесов в «Спартаке» или «Динамо»? Он в любой команде может справиться

Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат высказался о тренерских проблемах в московских клубах. Также он ответил на вопрос о возможном назначении Станислава Черчесова в «Динамо» или «Спартак».

«Московский «Спартак» — такая команда, про которую всегда будут говорить. Когда у команды неудачи, то всё, что относится и не относится к клубу, будут собирать и обо всём этом говорить. Сейчас у команды нет результатов, Абаскаль не может найти оптимальный состав. Если бы команда показывала хорошую игру, то, думаю, в конфликте с Соболевым все были бы на стороне тренера. А по сути этого конфликта: это всё не более чем дисциплинарная мера.

По поводу «Динамо» — не могу сказать, что они ошиблись с кандидатурой Лички. Команда только строится, необходимо время. Думаю, после зимних сборов мы увидим обновлённое «Динамо», которое будет играть в свой футбол.

Какая из этих двух команд сейчас больше нуждается в Станиславе Черчесове на посту главного тренера? Тут, наверное, выбирать самому Саламычу. Все видели его тренерскую карьеру: он в любой команде может справиться», — приводит слова Граната Legalbet.