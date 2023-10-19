Друг детства Роналду: по вечерам мы ходили в «Макдоналдс» за оставшимися бургерами

Фабио Пайм, являвшийся другом детства нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказал о том, как они проводили время, когда вместе находились в академии «Спортинга».

«По вечерам мы, как правило, ходили в «Макдоналдс» для того, чтобы взять там бургеры, которые больше никому не были нужны, и поэтому их нельзя было продать. Мы приходили за ними каждый каждый вечер. Да, в «Спортинге» знали об этом, но тогда было другое время, нам разрешали покидать академию.

Мы были друзьями. Не могу сказать, что лучшими, но мы дружили. Мы вместе проводили каникулы. Одни из них были в Бразилии. Это была моя первая поездка в эту страну, она состоялась перед Евро-2004. Это был первый чемпионат Европы для Криштиану в составе основной сборной Португалии, и перед этим мы отправились в отпуск. Я тренировался с национальной командой, но был слишком молод для того, чтобы выступать за неё. Будь я постарше, я бы мог быть там.

Я помню Роналду как трудолюбивого человека, который действительно предан делу и который всегда хотел быть лучшим. Он всегда был таким, расстраивался, когда проигрывал. Эти усилия привели его туда, где он сейчас. Даже сегодня, когда ему не обязательно играть, он хочет быть лучшим», — приводит слова Пайма The Sun.