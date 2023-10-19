Гендиректор «Уфы»: какой смысл говорить про РПЛ, если сейчас «Уфа» во Второй лиге?

Генеральный директор «Уфы» Александр Егоров высказался о выступлении команды в первенстве Leon-Вторая лига.

«Через сколько лет стоит ожидать «Уфу» в МИР РПЛ? Давайте шаг за шагом. Мы пока играем в группе «Золото» Второй лиги. У нас семь очков от первого места и игра с «Краснодаром-2» как раз в запасе.

Что я могу сказать? Пятилеток нет, мы не в СССР живём. У нас сейчас задача — выйти в Первую лигу. Выйдем в ФНЛ — будем разговаривать про Премьер-Лигу. Какой смысл говорить про РПЛ, если мы сейчас во Второй?», — приводит слова Егорова «РБ Спорт».

В первенстве ФНЛ-2 (группа «Золото») команда после 13 сыгранных матчей идёт на шестом месте с 18 очками. Единоличным лидером является «Краснодар-2», у которого 25 очков после 13 игр.