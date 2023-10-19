Защитник «Краснодара» Тормена: Сперцян легко мог бы играть в «Порту» и «Бенфике»

Бразильский защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился своим мнением о потенциале Эдуарда Сперцяна в европейских клубах.

«Я считаю, что Сперцян уже давно продемонстрировал свой высокий уровень игры. Кроме того, Эдуард играет особую роль в национальной сборной, что приобретает большое значение для европейских топ-клубов. Я хорошо знаком с уровнем «Порту» и «Бенфики» — это ведущие клубы Португалии и крупные команды в Европе.

Сперцян легко мог бы вписаться в состав «Порту» или «Бенфики» и, возможно, даже подняться ещё выше. Я верю, что скоро его можно будет увидеть в топ-клубе», — приводит слова Тормены Metaratings.

В этом сезоне Сперцян принял участие в 13 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, где забил пять голов и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 15 млн.