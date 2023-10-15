Агент: Сперцян, Тикнизян, Севикян — у этой тройки наибольшие шансы скоро сменить клуб

Футбольный агент Джамал Акаев рассказал, у каких армянских футболистов, выступающих в РПЛ, в данный момент наибольшие шансы сменить клуб в ближайшее время. Агент выделил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна.

«Хотелось бы отметить очень яркое выступление целой поросли игроков армянского происхождения: Сперцян, Тикнизян, Севикян. Думаю, именно у этой тройки наибольшие шансы сменить клуб в ближайшее время. Разумеется, к ним есть стабильный интерес. Это было актуально летом, но, думаю, зимой тоже будут попытки их подписать. Тем более там не по одному клубу.

Особенно Сперцян. На мой взгляд — первый кандидат на выход из этого списка. Но поскольку «Краснодар» борется за чемпионство, никому не будет просто в попытке его подписать», — приводит слова Акаева Sport24.