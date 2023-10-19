«Рома» сделала заявление по поводу обвинений своих футболистов в игре на ставках

Пресс-служба «Ромы» выпустила официальное заявление по поводу ситуации с обвинениями футболистов римского клуба Николы Залевского и Стефана Эль-Шаарави в игре на ставках.

«В ответ на недавние слухи о предполагаемой причастности некоторых игроков клуба к расследованию дела о ставках на футбол «Рома» выражает свою полную поддержку Николе Залевскому и Стефану Эль-Шаарави, которые подверглись спекуляциям, наносящим ущерб их репутации. Клуб полностью доверяет Николе и Стефану, утверждающим, что они не имеют никакого отношения к совершению ставок», — написано в заявлении на официальном сайте «Ромы».

Напомним, ранее информатор, сообщивший журналисту Фабрицио Короне о том, что Залевски играет на ставках, признался, что он выдумал это ради денежного вознаграждения.