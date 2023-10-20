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В Нанте задержали родственника убийцы шведских болельщиков

В Нанте задержали родственника убийцы шведских болельщиков
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В Нанте задержали мужчину, который контактировал с убийцей шведских болельщиков в день матча квалификации Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции, сообщает BFMTV.

По данным источника, мужчина получил от убийцы видеозапись за несколько минут до инцидента. Отмечается, что задержанный является родственником убийцы.

Напомним, по ходу матча стало известно о террористической атаке, произошедшей примерно за полтора часа до начала игры в центре города, в результате которой два болельщика сборной Швеции погибли, а ещё один был ранен. После первого тайма при счёте 1:1 было объявлено, что матч не будет доигран.

По итогам задержания преступник получил огнестрельное ранение и скончался в машине скорой помощи.

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