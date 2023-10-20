Французский политик: Бензема не любит Францию и сыграл за сборную случайно

Французский политик Эрик Земмур раскритиковал французского нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

«Мы знаем, что Бензема сыграл за сборную Франции случайно, только ради денег и спортивных результатов. Он сказал это сам. Он не француз в душе. Он не любит Францию, никогда не любил. Он мусульманин, который хочет применять шариат», — приводит слова Земмура Footmercato.

Напомним, ранее Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема в связях с террористической организацией. Позже адвокат нападающего заявил, что футболист может подать в суд на Дарманена.

Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.

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