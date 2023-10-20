Жозе Моуринью: в футболе самое важное – побеждать, а не продавать философию

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своём стиле работы с командой.

«В футболе самое важное – побеждать, а не продавать философию. Это не продажа оправданий. Это значит быть победителем. Надо иметь сильную личность, чтобы сказать: «Хорошо, я босс, я принимаю решение. Это не подлежит обсуждению. Если тренировки начинаются в 10 утра – не жду ни минуты. Даже если ты Диего Марадона, которого я никогда не имел удовольствия или чести тренировать, начинать с 10 – значит начинать с 10.

Команда – самое главное. Даже если ты самый лучший игрок в мире. Игрок с высоким статусом в клубе: команда – самое важное. Как тренер ты должен быть мягким и сильным. Возможно, слово «мягкий» не подходит – нужно быть открытыми, очень открытыми к тому, что думают игроки, к тому, что чувствуют игроки. А не просто придерживаться собственных идей, потому что работаешь с командой.

Команда должна иметь голос, своё мнение, делиться им. Надо быть открытым с игроками, чтобы все работало как команда. Выигрываешь три матча подряд, но это не рай, потому что поражение близится. Проигрываешь два-три матча подряд — тоже не ад, потому что собираешься выбраться из этого тёмного момента и снова побеждать.

Очень важно держать баланс, многому научился с опытом. Считаю, чем больше у тебя опыта, тем ты сбалансированнее. Игроки смотрят на тебя и видят камень – и кого-то, кому они могут доверять», — приводит слова тренера Adidas.