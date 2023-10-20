Жозе Моуринью рассказал об опыте работы школьным учителем

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, как работал школьным учителем.

«До того, как я стал профессиональным футболистом, был период, когда я работал школьным учителем и узнал много нового о разных вещах. Я также учил детей с синдромом Дауна, и это был чертовски потрясающий опыт, который заставил меня многое понять», — приводит слова Роналду GamePlan A.

Напомним, Роналду возглавляет «Рому» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию», «Бенфику» и «Барселону».

Напомним, Жозе Моуринью — первый тренер в истории, выигрывавший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

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