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Арриго Сакки сравнил Джуда Беллингема с Лионелем Месси

Арриго Сакки сравнил Джуда Беллингема с Лионелем Месси
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Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался об уровне игры полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Он игрок мирового класса, очень сильный футболист. Джуд всегда играет на команду. Только Месси в его возрасте производил на меня такое сильное впечатление. Конечно, Беллингем отличается от Лео, но если он останется таким же скромным, то сможет пойти по его стопам, потому что Беллингем – игрок мирового класса», – приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Джуд Беллингем присоединился к мадридскому «Реалу» в начале июня, перейдя из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 103 млн, и ещё до 30% от этой суммы «Боруссия» может получить в виде бонусов. Английский полузащитник заключил контракт с испанским клубом до 2029 года.

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