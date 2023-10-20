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Диего Лаксальт поделился впечатлениями от продления контракта с «Динамо»

Диего Лаксальт поделился впечатлениями от продления контракта с «Динамо»
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Футболист «Динамо» Диего Лаксальт высказался о продлении контракта с московским клубом.

«Для меня это очень хорошо, и сейчас нужно просто работать и помочь команде. Я очень хорошо себя здесь чувствую, поэтому мы вместе с «Динамо» приняли это решение», — приводит слова Лаксальта официальный сайт «Динамо».

Уругваец перешёл в «Динамо» летом 2021 года из итальянского «Милана» — по информации Transfermarkt, за € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Лаксальт был переведён на новую для себя позицию – в опорную зону. Диего уже принял участие в десяти матчах сезона во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами.

В данный момент сине-белые после 11 матчей в МИР РПЛ располагаются на восьмой позиции с 17 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 27 очков. Ближайшие преследователи «быков» — «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).

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