Мухин: со «Спартаком» ЦСКА должен был удержать победу. У них не было моментов

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о матче с московским «Спартаком» (2:2). Встреча состоялась 8 октября в рамках 11-го тура РПЛ.

«Со «Спартаком» должны были спокойно удержать победу. Я не мог поверить, что мы пропустили. Я сидел на скамейке и был очень зол ― крушил всё, что у меня было под ногами: бутылочку, лестницу. Мы контролировали игру, мы неплохо атаковали, контратаковали, а у «Спартака» моментов не было», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).