Максим Мухин: Акинфеев увидел во мне своего человека. Приятны такие слова легенды футбола

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин высказался о партнёре по клубу и капитане красно-синих Игоре Акинфееве.

«Акинфеев говорил, что он мой папа в ЦСКА. В команде мы близко общаемся ― можем посмеяться, что-то обсудить. В жизни такого нет. Скорее всего, он увидел во мне своего человека, что-то во мне почувствовал. Но мне было приятно, что легенда ЦСКА и мирового футбола говорит такие вещи про обычного тольяттинского парня. Уничтожает ли он меня во время матчей? Может накричать, но он меня чаще хвалит, когда я страхую защитников. Приятно похвалу от капитана слышать», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).