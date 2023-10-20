Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 9-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Сегодня, 20 октября, матчем «Гавр» — «Ланс» стартует 9-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024.

В 9-м туре чемпионата Франции состоятся следующие девять встреч.

20 октября, рятница:

«Гавр» — «Ланс» (Гавр, 22:00 мск).

21 октября, суббота:

«ПСЖ» — «Страсбург» (Париж, 18:00 мск);

«Ницца» — «Марсель» (Ницца, 22:00 мск).

22 октября, воскресенье:

«Лорьян» — «Ренн» (Лорьян, 14:00 мск);

«Лилль» — «Брест» (Вильнёв-д'Аск, 16:00 мск);

«Нант» — «Монпелье» (Нант, 16:00 мск);

«Тулуза» — «Реймс» (Тулуза, 16:00 мск);

«Монако» — «Метц» (Монако, 18:05 мск);

«Лион» — «Клермон» (Лион, 21:45 мск).

По итогам первых восьми туров «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, возглавляет турнирную таблицу, в активе команды 17 очков. На втором месте идёт «Ницца» с 16 очками. На третьем месте расположился действующий чемпион Франции «ПСЖ» (15). Замыкает таблицу «Клермон», набравший два очка.