«Сказал ему, чтобы он шёл отсюда». Мухин объяснил видео, где он не делится водой с Мединой

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин объяснил видео, где он не делится водой с хавбеком «Спартака» Хесусом Мединой.

«Гол Медины в дерби ― это классика. Правило бывших сработало. Но ничего такого ― забил и забил. Видео, где я не даю ему попить? Да это просто обрезали так. Когда он был в ЦСКА, мы прикалывались друг над другом. Хесус попросил бутылку, я ему в шутку сказал, чтобы он шёл отсюда. Но потом я, конечно, с ним поделился», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27). Мухин в этом сезоне провёл 11 матчей за ЦСКА в РПЛ и забил два гола.