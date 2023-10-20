Сергей Юран назвал клуб из России, который никогда не согласится тренировать

Известный отечественный тренер Сергей Юран, который сейчас возглавляет «Пари Нижний Новгород», назвал клуб, в который он никогда не пойдёт из принципиальных соображений. Интересно, что именно этот клуб Юран уже трижды возглавлял.

«Мне нравится в «Пари НН» и в самом городе. Сейчас поменялось руководство, каждый занимается своим делом. Хотелось бы, конечно, чтобы был бюджет, который позволит бороться за высокие места. Я прошёл все этапы — выигрывал Вторую лигу, Первую, решал поставленные задачи в РПЛ. Теперь хочется побороться за чемпионство. Если в ближайшем будущем «Нижний» сможет ставить перед собой такие задачи — с удовольствием останусь. Но не исключаю, что, если последует приглашение из топ-клуба, попробую себя на новом уровне. Ставлю перед собой максимальные цели!

Есть ли клубы, в которые не пошёл бы работать принципиально? Только «Химки». Этот клуб я для себя вычеркнул, не в обиду его болельщикам будет сказано.

Уверен ли, что справлюсь с давлением, если позовёт «Спартак»? Один раз я уже отказался от предложения «Спартака», потому что смотрел на вещи реально. Теперь у меня достаточно тренерского опыта, могу находить общий язык с болельщиками. Но способ для этого есть только один — давать результат. В «Спартаке» может быть только одна цель — чемпионство, и я как игрок испытал это на себе», — приводит слова Юрана «Спорт-экспресс».