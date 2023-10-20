Спортивный директор «Кайрата»: у Аршавина и Алма-Аты взаимная любовь

Спортивный директор футбольного клуба «Кайрат» Константин Лежнев высказался о новой встрече с экс-игроком казахстанского клуба Андреем Аршавиным во время визита «Зенита».

«У Андрея и Алма-Аты взаимная любовь. Все сотрудники клуба и болельщики очень тепло вспоминают время, когда он был в нашей команде. Было наглядное подтверждение до игры: выстроилась огромная очередь из детей и взрослых для того, чтобы получить автограф Андрея. Мы всегда ценим наши встречи. Надеемся, что это взаимно», — рассказал Лежнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Аршавин перешёл в «Кайрат» в 2016 году. За три сезона в команде форвард принял участие более чем в 100 матчах, в которых записал на свой счёт 30 голов и 37 результативных передач. Вместе с клубом он дважды завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также Кубок и Суперкубок страны.