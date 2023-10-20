В «Кайрате» допустили новые совместные трансферы с «Зенитом»

Спортивный директор футбольного клуба «Кайрат» Константин Лежнев высказался о возможности воспитанников академии уезжать за границу, а также о возможных трансферах с «Зенитом».

«У нас очень молодая команда, которая преимущественно состоит из воспитанников нашей академии. Нуралы Алип доказал своим примером, что в жизни нет ничего невозможного. При должном и профессиональном подходе у каждого может быть шанс уехать в зарубежный топ-клуб. Конечно, мы хотим, чтобы он был не единственным воспитанником, который уехал за границу, но всё зависит от самих ребят.

Мы ведём работу с селекционным отделом молодёжного департамента «Зенита». Очень надеемся, что в ближайшем будущем вы увидите переходы не только молодых ребят из «Зенита» в «Кайрат» для получения игровой практики, но и в другую сторону», — рассказал Лежнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.