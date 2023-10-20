Салуквадзе: надеюсь, что Бердыев вернётся в «Рубин», без него ничего не получится

Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе оценил нынешнее положение казанцев в Российской Премьер-Лиге.

«Рубин сейчас не тот, ситуация непростая. Я надеюсь, что «Рубин» вернётся на прежние позиции. Всё-таки «Рубин» – бренд российского футбола, Бекиевич создал этот бренд. Бердыев – очень сильный специалист. Не только в России, но и в Европе тоже. Мы с ним продолжаем поддерживать связь, не так часто, но всё равно. Я надеюсь, что Бердыев вернётся в «Рубин». Без него ничего не получится. Он сделал эту команду», – приводит слова Салуквадзе Metaratings.

Бердыев тренировал «Рубин» с 2001 по 2013, а также с 2017 по 2019 год. Вместе с клубом он выиграл два чемпионата России (2008, 2009), Кубок (2012) и два Суперкубка страны (2010, 2012). По состоянию на сегодняшний день «Рубин» находится на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.