Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: РПЛ и чемпионат Саудовской Аравии будут обмениваться арбитрами

Источник: РПЛ и чемпионат Саудовской Аравии будут обмениваться арбитрами
Комментарии

Российские судьи будут работать на матчах чемпионата Саудовской Аравии, а в обратном направлении проследуют саудовские арбитры. Федерации договорились о сотрудничестве в области судейства, информирует телеграм-канал «Шеф-поVAR».

Согласно сведениям источника, саудовские арбитры будут ездить в Россию «для получения нового европейского опыта», а российские арбитры даже в условиях отстранения смогут вернуться к международным матчам.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных футбольных турнирах по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных. Российские арбитры также перестали получать назначения на матчи еврокубков.

Материалы по теме
Клубы РПЛ открыто «воюют» с боссом судей. Мажич подмял систему и расправился с ЭСК
Эксклюзив
Клубы РПЛ открыто «воюют» с боссом судей. Мажич подмял систему и расправился с ЭСК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android