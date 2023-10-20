Источник: РПЛ и чемпионат Саудовской Аравии будут обмениваться арбитрами

Российские судьи будут работать на матчах чемпионата Саудовской Аравии, а в обратном направлении проследуют саудовские арбитры. Федерации договорились о сотрудничестве в области судейства, информирует телеграм-канал «Шеф-поVAR».

Согласно сведениям источника, саудовские арбитры будут ездить в Россию «для получения нового европейского опыта», а российские арбитры даже в условиях отстранения смогут вернуться к международным матчам.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных футбольных турнирах по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных. Российские арбитры также перестали получать назначения на матчи еврокубков.