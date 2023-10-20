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Экс-игрок ЦСКА Дуду: не удивлён, что Вагнер Лав до сих пор играет, он — профессионал

Экс-игрок ЦСКА Дуду: не удивлён, что Вагнер Лав до сих пор играет, он — профессионал
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Дуду рассказал, чем занимается после завершения карьеры и поддерживает ли он общение с кем-то из бразильских одноклубников по армейскому клубу, отдельно отметив 39-летнего нападающего Вагнера Лава, играющего за «Спорт Ресифи» в бразильской Серии В (втором дивизионе Бразилии).

«У меня всё отлично. Я специалист по инвестициям и забочусь о финансах спортсменов, также работаю с клубами. Поддерживаю ли общение с кем-нибудь из бразильских одноклубников по ЦСКА? Я дружу со всеми, но мы давно не виделись. Из нашей компании сейчас играет только Вагнер. Я этому не удивлён, потому что он – большой профессионал», — приводит слова Дуду Metaratings.

Напомним, 39-летний Вагнер Лав на данный момент выступает за «Спорт Ресифи» в бразильской Серии Б. В нынешнем сезоне в активе футболиста 28 матчей во всех турнирах, 11 голов и три результативные передачи.

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