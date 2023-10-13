Карпов: Карвальо я не знал, а Вагнера — знаю. Всю историю перевернули

Защитник московского ЦСКА, проводящий сезон на правах аренды в «Уфе», Вадим Карпов рассказал свою версию диалога с Игорем Акинфеевым про Карвальо и Вагнера.

«Я не понимал тех шуток. Всю историю перевернули. Мы сидели с Игорем на стадионе перед игрой, и он спросил: «Карвальо знаешь?» Я ответил, что нет. «А Вагнера знаешь?» — «Знаю». А перевернули так, что я никого не знаю. Да, на тот момент я и правда не знал Карвальо. Но считаю, что в этом ничего такого нет», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.