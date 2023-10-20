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Канчельскис: «Спартаку» нужен тренер с характером. Черчесов? Он здорово работал в Европе

Канчельскис: «Спартаку» нужен тренер с характером. Черчесов? Он здорово работал в Европе
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Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, какой тренер необходим московскому «Спартаку» для достижения наивысших результатов, а также оценил возможность назначения бывшего главного тренера сборной России и «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Спартак» должен тренировать тренер с характером, которого будут воспринимать игроки. Частично согласен с Мостовым, который считает, что тренером должен быть человек, ранее игравший в футбол. Черчесов? Он здорово работал в Европе, в «Зенит» его, думаю, не позовут, там иностранца найдут скорее. Если Станислав Саламович возглавит красно-белых, тогда и поговорим», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, Черчесов покинул венгерский «Ференцварош» этим летом после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

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