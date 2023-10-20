Шмаров: лёгкой игры у «Спартака» с «Пари НН» точно не будет

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с «Пари Нижний Новгород» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Лёгкой игры у «Спартака» с «Пари НН» точно не будет. У Нижнего Новгорода мало кто уезжал куда-то, команда целенаправленно готовилась к матчу. У «Спартака» же игроки и в сборные уезжали. Трудно сказать, в каком состоянии они вернутся. Игра будет тяжёлой», — сказал Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, «Спартак» сыграет с «Пари НН» уже в это воскресенье, 22 октября. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени. После первых 11 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. «Пари НН» находится на пятой строчке, у них также 17 очков после 11 встреч.
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