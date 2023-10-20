Кобелев: мы не привыкли, что «Зенит» в числе догоняющих в РПЛ, в остальном всё как всегда

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о плотности в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также о месте санкт-петербургского «Зенита» в таблице чемпионата.

«Практически всегда такая плотность по ходу чемпионата. Мы просто не привыкли, что «Зенит» так же плотно в этой когорте находится. Последние несколько лет всегда выделялся «Зенит», а в остальном всегда после девяти-десяти туров была плотная таблица. Есть команды, которые на высокие места претендуют, и обрисовались также пять-шесть команд, которые будут бороться за выживание, поэтому в целом всё как всегда.

Не считаю, что такая плотность связана с отъездом легионеров в последние год-полтора. Кто у нас уехал-то? Только из «Зенита» несколько бразильцев уехало. Остальные просто пока находятся не в пиковом состоянии. Думаю, нужно подождать три-четыре тура, и всё в турнирной таблице может поменяться, плотность уже не такой будет», — приводит слова Кобелева Legalbet.

Напомним, в данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ — у «быков» 27 очков в первых 11 матчах чемпионата. На втором месте «Крылья Советов», самарский клуб набрал 21 очко после 11 встреч. Замыкает тройку лидеров действующий чемпион страны «Зенит» — у сине-бело-голубых 20 очков после первых 11 туров чемпионата.