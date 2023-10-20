Канчельскис — о Соболеве: «Спартак» ничего не показывает на поле, зато в СМИ — номер один

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой нападающего Александра Соболева.

«Я слышал, что Абаскаль отстранил Соболева из-за того, что Александр отказался посещать завтраки. Это же смешно. В каждой команде есть штрафы – не приходи и плати деньги. Что же вы начинаете дурить народ, а на самом деле сами себя обманываете. Это я про Абаскаля. Где же берут таких тренеров, которые сказки рассказывают. Мне смешно.

У меня, условно, был конфликт с Адвокатом, но мы с ним разобрались, и всё. Всегда можно найти общий язык и выйти из ситуации. Это правильно, главное, чтобы с двух сторон было взаимопонимание. Главное, чтобы конфликт не влиял на результат. Всё бывает, надо сесть за стол и решить всё. Хочет он на завтраки ходить или нет, надо прийти к общему решению, чтобы это дало общий результат.

Не хочешь завтракать на базе, забивай тогда по 15 голов за сезон, и я тебя освобожу от завтрака, вот и всё. А если не забиваешь 15 по окончании чемпионата, то плати круглую сумму в конце сезона. Это элементарный пример. Выход есть из каждой ситуации, просто надо не дуться друг на друга, а разговаривать и решать проблему. «Спартак» уже привык ко всему этому вниманию в инфополе, хотя на футбольном поле они ничего не показывают. Но в СМИ они номер один. Пусть красно-белые лучше в футбол играют, чем занимаются разборками и выносят сор из избы», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.