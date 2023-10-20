Юран — о матче со «Спартаком»: где-то в классе мы уступаем, но должны брать самоотдачей

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«С такими клубами нужно больше пробежать, больше выиграть единоборств. Мы уже играли со «Спартаком». Самое главное, что объясняю: в голове у некоторых сидит неуверенность. Это мы убираем и играем от себя.

В футболе незаменимых нет. Сулейманов ушёл на повышение, я не имел права его не отпустить. Как ему в глаза потом смотреть? Вот теперь забивают Кутателадзе, Зе Турбо, Севикян… Это приятно наблюдать всегда.

Где‑то в классе мы, может, и уступаем. Но должны брать самоотдачей. И говорю спасибо за дисциплину на поле. Они выполняют то, что требуют от них. В турнирной таблице приятное место, но эйфории нет. Самое главное — нельзя безвольно выходить на поле. Для меня это чётко», — сказал Юран в эфире программы «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

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