Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Вахда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп подтвердил, что Робертсону нужна операция. Игрок выбыл на долгий срок

Клопп подтвердил, что Робертсону нужна операция. Игрок выбыл на долгий срок
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что левому защитнику команды Эндрю Робертсону нужна операция на плече, после которой он пропустит длительный период.

«Думаю, будет решение об операции. Есть небольшой шанс, что обойдёмся без неё, но специалисты говорят, что операция – лучший вариант в перспективе.

Это значит, что Эндрю вылетел на продолжительное время. Насколько точно – не знаем», – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, защитник повредил плечо во время матча группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором сборная Шотландии проиграла национальной команде Испании со счётом 0:2. Робертсон провёл на поле менее 45 минут.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провёл восемь матчей за «Ливерпуль» в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. На сегодняшний день мерсисайдцы занимают четвёртое место в турнирной таблице с 17 очками в активе.

Материалы по теме
Защитник «Ливерпуля» Робертсон может пропустить три-четыре месяца из-за травмы плеча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android