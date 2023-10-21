Клопп подтвердил, что Робертсону нужна операция. Игрок выбыл на долгий срок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что левому защитнику команды Эндрю Робертсону нужна операция на плече, после которой он пропустит длительный период.

«Думаю, будет решение об операции. Есть небольшой шанс, что обойдёмся без неё, но специалисты говорят, что операция – лучший вариант в перспективе.

Это значит, что Эндрю вылетел на продолжительное время. Насколько точно – не знаем», – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, защитник повредил плечо во время матча группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором сборная Шотландии проиграла национальной команде Испании со счётом 0:2. Робертсон провёл на поле менее 45 минут.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провёл восемь матчей за «Ливерпуль» в рамках английской Премьер-лиги и записал на свой счёт одну результативную передачу. На сегодняшний день мерсисайдцы занимают четвёртое место в турнирной таблице с 17 очками в активе.