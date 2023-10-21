Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Динамо»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поделился мыслями о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между красно-зелёными и московским «Динамо».

«Обе команды подходят к этой встрече в одинаковых условиях. «Динамо» набрало неплохой ход, «Локо» тоже выдал серию игр без поражений. Красно-зелёные играют на своём поле, это небольшое преимущество. В сентябрьских матчах после окончания игр сборных всегда очень тревожно из-за приезда футболистов из национальных команд. Знаю по себе, что тяжело за пару дней переключиться и влиться в другой коллектив. Команда готовится отдельно от тебя две недели, а тебе надо быстро понять, какие изменения произошли. Может возникнуть небольшой разлад», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.ру».

«Локомотив» сыграет с «Динамо» сегодня, 21 октября. Встреча будет проходить на «РЖД Арене» и начнётся в 16:30 мск.

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