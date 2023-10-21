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Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Динамо»

Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Динамо»
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников поделился мыслями о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между красно-зелёными и московским «Динамо».

«Обе команды подходят к этой встрече в одинаковых условиях. «Динамо» набрало неплохой ход, «Локо» тоже выдал серию игр без поражений. Красно-зелёные играют на своём поле, это небольшое преимущество. В сентябрьских матчах после окончания игр сборных всегда очень тревожно из-за приезда футболистов из национальных команд. Знаю по себе, что тяжело за пару дней переключиться и влиться в другой коллектив. Команда готовится отдельно от тебя две недели, а тебе надо быстро понять, какие изменения произошли. Может возникнуть небольшой разлад», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.ру».

«Локомотив» сыграет с «Динамо» сегодня, 21 октября. Встреча будет проходить на «РЖД Арене» и начнётся в 16:30 мск.

Купить билет на матч «Локомотив» – «Динамо» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
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П2
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