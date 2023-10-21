Футболист «Балтики» Лазарев успешно перенёс операцию на мениске

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев успешно перенёс операцию из-за травмы мениска. Об этом сообщила итальянская клиника «Вилла Стюарт» в социальной сети.

«Владислав Лазарев, футболист «Балтики», был прооперирован профессором Пьером Паоло Мариани, ортопедом, специализирующимся на диагностике и хирургии коленного сустава, в приюте «Вилла Стюарт» в Риме, медицинском центре передового опыта FIFA & FIMS.

Операция была выполнена успешно: спортсмен, через несколько часов после операции, начал путь реабилитации», — написано в заявлении «Вилла Стюарт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Владислав Лазарев провёл семь матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету 21-летнего полузащитника три игры в Пути РПЛ Фонбет Кубке России.