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Transfermarkt назвал 10 самых дорогих голкиперов в мире

Интернет-портал Transfermarkt представил список из десяти самых дорогих вратарей в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков.

Топ-10 самых дорогих голкиперов мира:

1. Диогу Кошта («Порту», € 45 млн);

2. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», € 45 млн);

3. Мик Меньян («Милан», € 45 млн);

4. Тибо Куртуа («Реал», € 45 млн);

5. Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», € 40 млн);

6. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», € 40 млн);

7. Грегор Кобель («Боруссия» Д, € 35 млн);

8. Ян Облак («Атлетико» М, € 35 млн);

9. Алисон Бекер («Ливерпуль», € 35 млн);

10. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», € 35 млн).

Отметим, что российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов расположился на 27-м месте в списке. Рыночная стоимость 24-летнего россиянина составляет € 16 млн.