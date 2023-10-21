«Оренбург» — «Факел»: Воробьёв сравнял счёт на 76-й минуте

В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 76-й минуте отличился форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв.

Ранее на 35-й минуте ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Факела» Ильнур Альшин.

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 11 матчей. «Факел» находится на 15-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).