«Оренбург» — «Факел»: Воробьёв сравнял счёт на 76-й минуте
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В эти минуты проходит матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 35' 1:1 Воробьёв – 76' 1:2 Моцпан – 90+2'
На 76-й минуте отличился форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв.
Ранее на 35-й минуте ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Факела» Ильнур Альшин.
«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 11 матчей. «Факел» находится на 15-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).
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