Марк Гонсалес назвал самый памятный момент карьеры в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили Марк Гонсалес рассказал о состоянии здоровья и поделился воспоминаниями о самом приятном моменте в составе армейцев.

«Как сейчас моё здоровье после перенесённого инфаркта в 2021 году? Сейчас со мной всё хорошо. Здоровье в порядке. Часто играю за «Ливерпуль» в благотворительных матчах ветеранов. Можно сказать, что дела идут в гору.

Какое самое приятное воспоминание, связанное с ЦСКА? Думаю, гол «Севилье». Вышло символично, потому что я только перешёл в ЦСКА из «Бетиса». Так ещё и мяч помог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов», – приводит слова Гонсалеса Metaratings.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе красно-синих футболист провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач, став двукратным чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром турнира, дважды обладателем Кубка и один раз — Суперкубка страны.