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Экс-игрок ЦСКА Марк Гонсалес высказался о Давиле и Мендесе

Экс-игрок ЦСКА Марк Гонсалес высказался о Давиле и Мендесе
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили Марк Гонсалес высказался о своих соотечественниках в составе армейцев — Викторе Давиле и Викторе Мендесе.

«Рад, что в ЦСКА сохранился чилийский след. Мендес – классный центральный полузащитник, у него большое будущее. Давила – игрок с креативным мышлением, может сделать тонкую передачу», — приводит слова Гонсалеса Metaratings.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе красно-синих футболист провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач, став двукратным чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром турнира, дважды обладателем Кубка и единожды — Суперкубка страны.

По ходу своей карьеры Гонсалес также защищал цвета «Альбасете», «Ливерпуля», «Реала Сосьедад», «Бетиса» и клубов в Бразилии и на родине, в Чили.

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