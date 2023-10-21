ЖФК ЦСКА разгромил ЖФК «Динамо» со счётом 3:1

Завершился матч 1-го тура женской плей-офф чемпионов, в котором встречались московские ЖФК ЦСКА и ЖФК «Динамо». Команды играли на стадионе «Новые Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ксенией Горячевой из Рязани. ЖФК ЦСКА одержал победу со счётом 3:1.
На 48-й минуте игрок ЦСКА Юлия Мясникова с передачи Надежды Смирновой открыла счёт в матче.
На 71-й минуте уже сама Смирнова забила с передачи Маргариты Черномырдиной.
На 89-й минуте Мясникова оформила дубль после паса Татьяны Петровой.
На 90+3-й минуте игрок «Динамо» Хелена Божич с передачи Карины Баклановой отыграла один мяч.
После 1-го тура женской плей-офф чемпионов ЦСКА располагается на первой позиции с 34 очками. ЖФК «Динамо» находится на четвёртом месте с 20 очками.
Напомним, после 22 игр чемпионат переходит в новую стадию, где 12 команд разбиваются на две группы, а очки делятся пополам.
- 21 октября 2023
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