Диего Лаксальт высказался о безголевой ничьей в матче с «Локомотивом»

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:0).

«Не готов сказать, что была разница большая по созданным моментам. Не могу сказать, что «Локомотив» сыграл лучше. Да, у них было на два или три удара больше. У нас были подходы до ударов, но до них дело не доходило. Нам нужно улучшить игру в атаке, но у нас есть и позитивные моменты — за последние три игры не пропустили ни одного мяча», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).