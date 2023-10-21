Лаксальт ответил, ощущают ли игроки «Динамо» давление после серии без побед

Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт после дерби с «Локомотивом» (0:0) ответил на вопрос, ощущают ли игроки давление после серии без побед.

«В данном случае я бы не стал говорить о каком-то давлении. То, на что нам нужно обратить внимание, это оставаться скромными, степенными и упорно работать. Те ребята, которые не уезжали в сборные, плодотворно провели тренировочный процесс», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, после данного матча «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).