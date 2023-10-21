Гол Роналду со штрафного принёс победу «Аль-Насру» в матче с «Дамаком»

Завершился матч 10-го тура аравийской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Дамак». Игру принимал стадион «Аль-Авваль Парк». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Аль-Наср» одержал волевую победу над «Дамаком» со счётом 2:1.
Под самый конец первого тайма, на 45+2-й минуте, Жорж-Кевин Н'Куду открыл счёт в матче, выведя «Дамак» вперёд. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Андерсон Талиска смог поразить ворота «Дамака», сравняв счёт. Вскоре, на 57-й минуте, Криштиану Роналду реализовал штрафной удар, выведя «Аль-Наср вперёд. «Дамак» пытался отыграться, но не смог это сделать — гол Роналду стал последним во встрече и принёс победу «Аль-Насру» со счётом 2:1.
По итогам девяти туров «Аль-Наср» набрал 22 очка и остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Дамак» расположился на 10-й позиции, в активе команды десять очков после десяти игр.
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