Баннер о погибших фанатах «Ливерпуля» из Израиля не дали показать на игре с «Эвертоном»

Руководство «Ливерпуля» не позволило показать на «Энфилде» в матче АПЛ с «Эвертоном» (2:0) баннер в память о погибших болельщиках из Израиля.

Источник: социальные сети

«Баннер в память о болельщиках «Ливерпуля», убитых две недели назад террористами ХАМАС, был показан за несколько минут до матча с «Эвертоном». К сожалению, баннер был снят по решению вышестоящего руководства ещё до начала игры.

Простой баннер в память о болельщиках «Ливерпуля», без каких-либо политических заявлений и провокаций. Нам говорили, что мы никогда не останемся одни, и всё же в самые трудные времена мы чувствуем, что остались одни.

«Ливерпуль», поддерживаете ли вы решение не разрешать размещение такого баннера, посвящённого некоторым из самых преданных болельщиков клуба?» – написал болельщик «Ливерпуля» Ротем Змора в соцсети Х (ранее Twitter).