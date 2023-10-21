«Севилья» — «Реал»: автогол Алабы вывел хозяев вперёд, но Карвахаль сразу сравнял счёт

Сегодня, 21 октября, в матче 10-го тура испанской Примеры встречаются «Севилья» и «Реал». Игра проходит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый тайм прошёл без голов. Во втором тайме, на 76-й минуте, автогол Давида Алабы вывел «Севилью» вперёд. Однако почти сразу же Дани Карвахаль сравнял счёт в матче — 1:1.

Напомним, «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. «Королевский клуб» набрал 24 очка в девяти матчах. На счету «Севильи» восемь очков – команда занимает 16-е место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Реала», входят «Барселона» (21 очко, третье место) и «Жирона» (22 очка, второе место).