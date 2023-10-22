Серхио Рамос ущипнул Рюдигера за щёки в матче «Севилья» — «Реал»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос во время перепалки в матче 10-го тура Ла Лиги с «Реалом» Мадрид (1:1) ущипнул за щёки игрока «сливочных» Антонио Рюдигера, сообщает Marca.

Фото: Marca.com

На 41-й минуте матча Рамос, 16 лет игравший за мадридскую команду, опекал Джуда Беллингема на угловом. Англичанин пожаловался, что испанец нарушает на нём правила, после чего Рюдигер вступил в диалог с Серхио.

В ходе перепалки испанец схватил игрока «Реала» за щёки и потянул их. Остальные игроки «Реала» отвели защитников подальше друг от друга. В итоге ни Рамос, ни Рюдигер не получили карточек. После игры футболисты обнялись.

После десяти сыгранных матчей в Ла Лиге «Реал» возглавляет чемпионат с 24 очками, а «Севилья» после девяти игр находится на 13-м месте с девятью очками.

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