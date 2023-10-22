Балотелли — о желании играть за сборную: никто не обладает такими же качествами, как я

Бывший нападающий сборной Италии, а ныне форвард турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли рассказал о желании вновь сыграть за итальянскую национальную команду.

«После матча с Македонией я сказал, что не вернусь в сборную, но это был просто момент грусти. На самом же деле, я никогда не закрою для себя дверь в сборную. Как бы я мог попасть туда? Я не прошу, чтобы я был постоянным её участником, но иногда можно было бы меня вызывать. В одном я уверен точно — никто не обладает такими же качествами, как я, и никто не может изменить ситуацию так же, как я, пускай и просто выходя на поле со скамейки запасных», — приводит слова Балотелли ITASportPress.

Напомним, Балотелли дебютировал в сборной летом 2010 года. За период своих выступлений в национальной команде Италии нападающий сыграл в 36 матчах, в которых отметился 14 голами.