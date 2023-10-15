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Марио Балотелли выложил фото с кубком ЛЧ в ответ на критику Златана Ибрагимовича

Марио Балотелли выложил фото с кубком ЛЧ в ответ на критику Златана Ибрагимовича
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Бывший игрок миланского «Интера» Марио Балоттели в социальной сети выложил фото с кубком Лиги чемпионов и таким способом ответил экс-партнёру Златану Ибрагимовичу на слова о том, что не реализовал свой талант.

«Балотелли? У него было много возможностей реализовать свой талант и изменить своё будущее. Он так и не сделал этого, это правда», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

В ответ Балотелли опубликовал в социальной сети свою фотографию с кубком Лиги чемпионов, отметив аккаунт Ибрагимовича.

Напомним, Златан не выигрывал Лигу чемпионов ни разу в своей карьере. Балотелли сделал это в составе «Интера» в сезоне-2009/2010, перед началом которого Ибрагимович покинул миланцев и перешёл в «Барселону».

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